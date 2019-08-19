Арбитражный суд Санкт-Петербурга переедет на новое место
В ближайшее время планируется переезд Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Учреждение переместится в уже готовое строение специально для суда на улице Смольного, 6. Строительство здания, площадью около 32 тысяч квадратных метров, обошлось в 5,3 миллиарда рублей. Оно рассчитано более чем на 800 сотрудников. Планировали завершить работы еще в 2011 году, но сдать удалось только в 2016 из-за проблем с генеральным подрядчиком.
Напомним, сейчас арбитраж находится сразу в двух помещениях – на Суворовском проспекте и на Очаковской улице. В освободившихся строениях разместится Второй федеральный апелляционный суд, который сейчас находится на Садовой.
Переезд займет две недели. Он должен состояться в конце сентября. Помогать, судя по данным сайта госзакупок, готова компания «Гераклион». Фирма готова исполнить контракт за 2,9 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU