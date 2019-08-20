Прогноз погоды на 20 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно, просто солнечно

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-20T08:17:02+03:00

Во вторник в Северной столице будет тепло и ясно

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Природа, грозившая дождями в первый рабочий день недели, смилостивилась и не стала мочить петербуржцев и гостей города, отдыхавших вечером после трудовых подвигов. А вторник, судя по прогнозам синоптиков, будет еще лучше.

- 20 августа в Санкт-Петербурге ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно ясно. Без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но уже завтра, увы, метеорологи снова грозят дождями. Днем в среду в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди. Из-за туч периодически будет выглядывать солнце, а термометры покажут около 20 градусов тепла.

Зато в четверг снова должно быть сухо и солнечно, правда все те же +20 на градуснике.

ИСТОЧНИК KP.RU