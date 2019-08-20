2019-08-20T08:57:25+03:00
Происшествия

На Московском шоссе смяло «Таврию», водитель-пенсионер выжил чудом

Серьезное ДТП с тремя иномарками и бензовозом произошло у поворота на Красный Бор
Петр КИБЕР
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В ДТП на Московском шоссе смяло "Таврию". Фото: vk.com/spb_todayВ ДТП на Московском шоссе смяло "Таврию". Фото: vk.com/spb_today
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Второй день рождения смело может отмечать пожилой владелец «Таврии», утром 20 августа попавший на своей машине в серьезное ДТП. У поворота с Московского шоссе на Красный Бор столкнулись три легковушки и бензовоз. Больше всего пострадала машина пенсионера, которую смяло вокруг водительского сиденья. Шофер выжил чудом.

- Человек говорит что чувствует себя нормально, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Картина столкновения до конца не ясна, но понятно, что «Таврию» ударили сзади. Все автомобилисты знают, что эта машина не отличается крепостью. При ДТП автомобиль сминается как консервная банка, что и произошло. Придись удар на водительскую сторону, и остаться в живых у мужчины шансов было бы мало.

При этом в комментариях пользователи соцсетей жалеют пенсионера и уже предлагают скинуться ему на другую машину.

О других пострадавших сведений пока нет. Из-за ДТП на Московском шоссе в сторону Петербурга образовалась серьезная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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