Петербург вошел в пятерку самых тусовочных городов мира

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-20T09:31:15+03:00

В Петербурге хорошо и культурно отдохнуть и потусить. Так уверяют эксперты. Фото: Олег ЗОЛОТО

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То, что Санкт-Петербург - один из самых привлекательных городов мира для туристов, это знают все. Миллионы путешественников из разных стран ежегодно приезжают насладиться красотами Северной столицы. Но, неожиданно, город на Неве вошел в пятерку рейтинга самых тусовочных мест планеты.

- Петербург занял четвертое место в рейтинге самых тусовочных городов мира, - пишет портал международного туристического издания Lonely Planet.

Согласно исследованию, первую строчку рейтинга занял Белград. Столица Сербии лидирует из-за огромного числа вечеринок, проходящих чуть ли не в каждом баре, а также недорогого жилья и дешевого алкоголя «по доллару».

Вторым стал мексиканский Плая-дель-Кармен, а третьим - Сингапур. На четвертом же расположился Санкт-Петербург.

В качестве доводов посетить город на Неве эксперты туриндустрии отмечают недорогое жилье, больше 200 различных кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и прочих мест, где можно хорошо провести время. Кроме этого здесь есть «особая атмосфера», которая создает нужное для отдыха настроение.

Замкнул пятерку японский Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU