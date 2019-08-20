Петербург вошел в пятерку самых тусовочных городов мира
То, что Санкт-Петербург - один из самых привлекательных городов мира для туристов, это знают все. Миллионы путешественников из разных стран ежегодно приезжают насладиться красотами Северной столицы. Но, неожиданно, город на Неве вошел в пятерку рейтинга самых тусовочных мест планеты.
- Петербург занял четвертое место в рейтинге самых тусовочных городов мира, - пишет портал международного туристического издания Lonely Planet.
Согласно исследованию, первую строчку рейтинга занял Белград. Столица Сербии лидирует из-за огромного числа вечеринок, проходящих чуть ли не в каждом баре, а также недорогого жилья и дешевого алкоголя «по доллару».
Вторым стал мексиканский Плая-дель-Кармен, а третьим - Сингапур. На четвертом же расположился Санкт-Петербург.
В качестве доводов посетить город на Неве эксперты туриндустрии отмечают недорогое жилье, больше 200 различных кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и прочих мест, где можно хорошо провести время. Кроме этого здесь есть «особая атмосфера», которая создает нужное для отдыха настроение.
Замкнул пятерку японский Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU