На праздновании юбилея в ресторане у петербурженки украли все подаренные деньги

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-20T09:50:09+03:00

У петербурженки на банкете украли подаренные ей 150 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Не самый удачный день рождения отметила в одном из петербургских ресторанов жительница Северной столицы. Нет, с едой и напитками было все отлично, однако настроение именинницы испортилось, когда она обнаружила пропажу крупной суммы денег.

- 19 августа в полицию Невского района поступило заявление от гражданки 1969 года рождения, которая сообщила о том, что неизвестный злоумышленник совершил хищение денежных средств в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина пояснила, что отмечала юбилей в ресторане на Октябрьской набережной. В качестве подарка ей вручили конверт с деньгами. Однако когда торжество закончилось, денег на месте не оказалось. Праздник был безнадежно испорчен.

Кто мог это сделать, дама не знает. Сейчас все обстоятельства инцидента проверяют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU