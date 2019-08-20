На набережных рек и каналов, с которых падают в воду, могут поставить заборы

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-20T10:35:30+03:00

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В Петербурге внезапно повадились ставить заборы. Если ГИБДД предлагает разграничить пешеходов и транспортна Невском проспекте, то в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) намерены установить ограждения на набережных рек и каналов, с которых в воду падают горожане.

- В перспективе при реконструкции, капитальном ремонте на участках УДС улично-дорожной сети, касающихся набережных, могут появиться новые пешеходные ограждения, - рассказали изданию «Мойка 78» в пресс-службе КРТИ.

Что это будут за заборы - никто не знает. Но первая «ласточка» появилась на Новосмоленской набережной. Там, в начале августа поставили ограждения на бордюре примыкающего к воде тротуара. Это сделано, чтобы неосторожные и подгулявшие горожане не падали в реку. Прокуратура требовала установить забор еще в конце 2018 года. И хоть жителям эстетическая часть не по нраву, работы продолжатся.

Конечно, в историческом центре Петербурга такого не будет, а вот на набережной реки Оккервиль, набережной Мартынова, на берегу Екатерингофки, набережных Черной речки, Пряжки, Средней Невки, Монастырки и других местах, где подход к воде ничем неограничен, заборы могут появиться.

ИСТОЧНИК KP.RU