15-летняя дочь пыталась вытащить упавшую под поезд мать - обе остались без рук

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-20T10:58:28+03:00

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Трагический инцидент, который едва не стоил жизни матери и дочери-подростку, произошел на станции Неболчи в Новгородской области. Петербурженки должны были сесть на электричку, чтобы ехать домой, но оказались на рельсах.

- Во время прибытия состава женщина оступилась и попала под останавливающийся поезд, дочь попыталась ее вытащить, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

15-летней девочке удалось выдернуть 37-летнюю мать из под колес состава, но ценой тяжелых травм - обе лишились рук. Пострадавших жительниц Петербурга экстренно госпитализировали в местную больницу. Обе находятся в реанимации с диагнозом: ампутация левой конечности у матери и ампутация кисти руки у дочери.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники транспортной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU