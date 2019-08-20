2019-08-20T10:58:28+03:00
Происшествия

15-летняя дочь пыталась вытащить упавшую под поезд мать - обе остались без рук

Инцидент с петербурженками произошел в Новгородской области
Петр КИБЕР
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Попавшие под поезд мать и дочь лишились рук.Попавшие под поезд мать и дочь лишились рук.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагический инцидент, который едва не стоил жизни матери и дочери-подростку, произошел на станции Неболчи в Новгородской области. Петербурженки должны были сесть на электричку, чтобы ехать домой, но оказались на рельсах.

- Во время прибытия состава женщина оступилась и попала под останавливающийся поезд, дочь попыталась ее вытащить, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

15-летней девочке удалось выдернуть 37-летнюю мать из под колес состава, но ценой тяжелых травм - обе лишились рук. Пострадавших жительниц Петербурга экстренно госпитализировали в местную больницу. Обе находятся в реанимации с диагнозом: ампутация левой конечности у матери и ампутация кисти руки у дочери.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники транспортной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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