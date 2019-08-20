Четверо детей отравились десертом на дне рождения в пиццерии

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-20T11:23:43+03:00

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Больничной койкой закончилось празднование дня рождения для 9-летнего жителя Петербурга и его троих друзей. Отметить праздник сына в одну из пиццерий привели родители. Туда же пришли и гости. Но через некоторое время после застолья дети почувствовали себя плохо.

К вечеру у самого именинника и его сестры поднялась температура, их начало тошнить. На следующий день, поняв, что дело плохо, родители вызвали скорую помощь. Малышей срочно доставили в больницу, где уже находились двое малолетних гостей торжества.

Всем четверым был поставлен диагноз сальмонеллез. По предварительной информации, причиной заболевания мог стать десерт, а точнее торт тирамису, в который входят сырые куриные яйца.

Сейчас заведение на улице Академика Крылова проверяют специалисты Роспотребнадзора. По результатам инспекции будет принято решение о дальнейшей работе пиццерии.

ИСТОЧНИК KP.RU