Власти Петербурга помогут девочке, которая чуть не погибла в бассейне в Турции

СЕГОДНЯ 20:30 2019-08-20T20:43:32+03:00

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Смольный обещает помочь двенадцатилетней девочке, которая едва не утонула в бассейне в отеле Sunhill в турецком Бодруме: 18 августа во время купания ее руку засосало в дренажную трубу, спасали ребенка отец и еще семь человек. С тех пор девочка находится в коме.

Застряла в сливе бассейна и захлебнулась. 12-летняя девочка из Петербурга впала в кому в турецком отеле 00:00 00:00

– Правительство Санкт-Петербурга окажет всю необходимую помощь петербурженке, травмированной на отдыхе в Турции, – сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Маркова. – Комитет по внешним связям находится в постоянном контакте с Генеральным консульством России в Анталье. Вся необходимая помощь, которая может потребоваться девочке и ее семье, будет оказана петербургскими специалистами. Правительство Санкт-Петербурга присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

Сейчас девочка находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. Когда состояние стабилизируется, ее в сопровождении мамы и папы можно будет перевезти на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU