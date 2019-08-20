2019-08-20T20:41:26+03:00
Происшествия

Синоптики обещают Петербургу дожди

Кратковременные осадки подпортят среду и пятницу
Анна ПОСЛЯНОВА
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Но дневная температура будет держаться около двадцати градусов.Но дневная температура будет держаться около двадцати градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Щедроты погоды не бесконечны: синоптики готовят петербуржцев к дождям. Осадки обещают уже завтра, 21 августа. К счастью, кратковременные.

– В среду будет облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, – сообщают специалисты Северо-Западного управления Росгидромета. – Ветер ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью – двенадцать-четырнадцать градусов, днем – от двадцати до 22 градусов.

В четверг, 22 августа, будет тоже облачно и сыро, а максимальная температура воздуха понизится до двадцати градусов. Но, по крайней мере, кратковременные дожди придутся на ночь, а днем даже выглянет солнце.

Правда, уже в пятницу, 23 августа, дневные дожди вернутся. В последний день рабочей недели воздух прогреется максимум до девятнадцати градусов, а ночью в окрестностях обещают вплоть до плюс девяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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