2019-08-20T21:02:11+03:00
Авто

Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта

Водителей просят обращать внимание на знаки и табло
Анна ПОСЛЯНОВА
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А сегодня, 20 августа, ограничили движение у пункта оплаты «Белоостров» в направлении трассы «Скандинавия».А сегодня, 20 августа, ограничили движение у пункта оплаты «Белоостров» в направлении трассы «Скандинавия».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Завтра, 21 августа, в полдень закроют заезд на Западный скоростной диаметр с Левашовского шоссе в сторону Богатырского проспекта. Дело в ремонте дорожного покрытия.

Работы продлятся до восьми часов утра пятницы, 23 августа. Все это время съезд будет закрыт.

– Просим обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута. Например, по городской улично-дорожной сети, – отмечают в «Магистрали Северной столицы». – Информацию об ограничениях будем доводить до автомобилистов специальными знаками и информационными щитами, выводить на табло и знаки переменной информации.

Кстати, уже сегодня, 20 августа, ограничили движение на Северном участке у пункта оплаты «Белоостров» в направлении трассы «Скандинавия». Причина – строительство развязки с Новым шоссе. До утра пятницы на ночь здесь станут ограничивать в движении две крайние правые полосы, днем будет ограничена только одна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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