Прогноз погоды на 21 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-21T08:22:04+03:00

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Всего десять дней осталось до конца календарного лета, которое, как кажется, только недавно все с нетерпением ждали. Но на носу осень и стоит порадоваться последним погожим денькам августа. И пусть среда будет не идеальной, но достаточно теплой и солнечной.

- 21 августа в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром преимущественно без осадков, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Воздух прогреется до +20...+22 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Примерно такой же, но с легким уклоном на похолодание будет погода в четверг и пятницу. Если 22 августа дожди ожидаются ночью, а вот днем - без осадков, то в последний рабочий день недели все произойдет с точностью до наоборот.

Температура будет уменьшаться на градус каждый день - не выше +20 и + 19 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU