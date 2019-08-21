2019-08-21T09:10:14+03:00
Происшествия

Под Всеволожском в ДТП погиб мотоциклист

Авария произошла вечером 20 августа на трассе Петербург-Матокса
Петр КИБЕР
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Под Петербургом в ДТП погиб мотоциклист. Фото: vk.com/motosolidaritydtpПод Петербургом в ДТП погиб мотоциклист. Фото: vk.com/motosolidaritydtp
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Новая смертельная авария с участием мотоциклиста произошла под Петербургом. На пятом километре трассы на Матоксу, во Всеволожском районе Ленинградской области столкнулись «Хендэ» и мотоцикл «БМВ».

- Около 20:30 20 августа, водитель «Хендэ Крета» (мужчина 1979 года рождения), совершая разворот не уступил проезжавшему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом легковушка разворачивалась с правой по ходу движения обочины. По правилам, водитель должен был не только выехать на дорогу для маневра, но и убедиться в его безопасности.

Такие нарушения происходят достаточно часто, когда на узкой трассе автомобилисты решают развернуться одним махом. В данном случае невнимательность привела к трагедии. 37-летний мотоциклист погиб от последствий столкновения. Теперь в обстоятельсвах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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