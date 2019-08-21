В ДТП на Мурманском шоссе у фуры оторвало кабину

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-21T09:37:47+03:00

При столкновении с попутным большегрузом у фуры оторвало кабину. Фото: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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На шесть с половиной километров растянулась пробка на Мурманском шоссе в сторону Петербурга. Причиной затруднений стало ДТП с двумя большегрузами, произошедшее ранним утром 21 августа после развязки в районе поселка Разметелево.

- На Мурманской трассе в сторону Питера, столкнулись два грузовика. Стоим больше часа, - пишут водители в социальных сетях.

Точных данных об аварии ГИБДД пока не дает, но предварительно известно, что столкновение произошло около 5 часов утра. Тягач с полуприцепом-цистерной врезался в попутный грузовик. От удара в первой машине сорвало и смяло кабину.

У очевидцев аварии возникли опасения за судьбу водителя грузовика, однако точных данных о его состоянии нет. По некоторым сведениям, мужчине удалось остаться в живых.

При этом разбитые грузовики заняли полторы полосы на Мурманском шоссе. Проблем добавил автокран, приехавший вместе с ГИБДД убирать разбитые машины. Из-за этого на трассе собралась огромная пробка, в которой стоят десятки автомобилей. Время проезда проблемного участка - около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU