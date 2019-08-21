«Теплосеть» проведет повторные испытания в Невском районе

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-21T09:50:09+03:00

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В среду, 21 августа, жителям Невского района стоит быть особенно внимательными. Уже с утра здесь будут проводится повторные испытания теплосетей. И есть вероятность, что где-то может забить фонтан или, скорее, гейзер, ведь вода в трубах будет горячей.

- Повторные испытания тепловых магистралей на плотность и прочность пройдут на участке по проспекту Большевиков, улице Дыбенко и Российскому проспекту, - сообщает пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

При этом коммунальщики предупреждают, что если прорывы и будут, то ничего страшного произойти не должно, ведь в отличие от отопительного сезона, когда по тубам идет кипяток, сейчас температура воды не превысит 40 градусов.

При этом горожан призывают обходить стороной места парения или прорыва, а также сообщать о ЧП по телефонам: 004 (с городского) или 112 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU