На Ленинском проспекте двое безработных со «стволом» просили телефончик у девушек

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-21T10:05:37+03:00

За хулиганство и кражу водки под угрозой пистолета два молодых петербуржца рискуют надолго "присесть". Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стражи порядка из Красносельского района Санкт-Петербурга задержали двоих молодых шалопаев, которые в пьяном виде приставали к прохожим. О том, что на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова ходит агрессивная парочка с пистолетом, в полицию сообщили местные жители.

- Ночью 20 августа 2019 года поступило сообщение от очевидцев о том, что двое мужчин пристают к прохожим, провоцируя драку, а у одного из них в руке предмет, похожий на пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Через несколько минут по «02» поступил новый звонок - 33-летняя женщина сообщала, что хулиганы, угрожая пистолетом, требовали у нее дать номер телефона.

Получив отказ, приятели направились в сторону супермаркета на Петергофском шоссе. К тому моменту, как на место прибыли полицейские, хулиганы уже успели украсть из магазина бутылку водки, угрожая кассиру все тем же пистолетом.

Через несколько минут стражи порядка задержали обоих. Выяснилось, что нигде не работающим петербуржцам 21 год и 25 лет. Один ранее судим за кражу и грабеж. У него изъят пневматический пистолет.

Теперь оба ответят перед законом по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU