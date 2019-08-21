2019-08-21T10:17:02+03:00
Происшествия

В Вырице в три часа ночи мигрант отобрал у местного жителя велосипед и 300 рублей

Злоумышленника «по горячим следам» задержали полицейские
Петр КИБЕР
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Желание покататься на чужом велосипеде может стоить мигранту нескольких лет тюрьмы.Желание покататься на чужом велосипеде может стоить мигранту нескольких лет тюрьмы.Фото: Алексей ДЕМИН
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Неудачно закончилась ночная поездка на велосипеде по дачному поселку Вырица для местного жителя. Около 3:00 ему пришлось идти в полицию, так как его ограбил агрессивный прохожий.

- В полицию поселка Вырица Гатчинского района обратился 31-летний мужчина с заявлением о том, что на Сиверском шоссе неизвестный преступник, применив физическую силу, отобрал у него велосипед, сумку с 300 рублями и мобильный телефон, а затем с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отделении потерпевшего выслушали. И пока одни полицейские принимали заявление, другие бросились на розыск злоумышленника. Вскоре, как говорится «по горячим следам», он был найден.

Грабителем оказался 28-летний гражданин одного из соседних с Россией государств. У 28-летнего мужчины изъяли все похищенное. В данный момент он задержан, по факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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