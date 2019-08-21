2019-08-21T10:43:56+03:00
Спорт

Наследник «Тосно» сыграет в матче Кубка России по футболу

21 августа «Лениградец» проведет матч в Петербурге с калининградской «Балтикой»
Петр КИБЕР
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"Ленинградец" сыграет с "Балтикой" в Кубке России. Фото: vk.com/leningradecfc"Ленинградец" сыграет с "Балтикой" в Кубке России. Фото: vk.com/leningradecfc
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Если от главного футбольного проекта в Ленинградской области последних лет - клуба «Тосно» остались лишь долги и печальные воспоминания, то новая команда, носящая гордое имя «Ленинградец» готова отстаивать честь региона. 21 августа в рамках розыгрыша Кубка России в Петербурге ждут гостей из Калининграда.

- В 18:30 на стадионе «Нова Арена» на Гражданском проспекте 100 состоится встреча 1/32 Кубка России между командами «Ленинградец» и «Балтика». Вход на игру свободный, - сообщается в соцсетях областного клуба.

Впрочем, трибуны на стадионе не резиновые, поэтому пускать зрителей будут по билетам, хоть и бесплатным. И, надо сказать, ажиотаж игра вызвала большой, поэтому побеспокоиться о заветных квитках стоит заранее.

Напомним, что «Балтика» играет во втором по рангу дивизионе российского футбола - Футбольной национальной лиге, а созданный не так давно «Лениградец» - представитель третьей лиги - ПФЛ. Впрочем, в кубковых матчах такое преимущество не имеет значения, что в 2014 году доказал все тот же «Тосно», выбивший из розыгрыша именитый столичный «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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