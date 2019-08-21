2019-08-21T11:21:14+03:00
Общество

В Петербург стало приезжать больше бразильцев

А также итальянцев и других иностранных туристов
Петр КИБЕР
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В Петербург стало приезжать еще больше иностранных туристов.В Петербург стало приезжать еще больше иностранных туристов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу стал хорошей рекламой для иностранных туристов, побывавших в России и, в том числе, в Петербурге. По оценке городского комитета по развитию туризма, приток путешественников из Европы и Латинской Америки в 2019 году существенно вырос.

- С начала этого года отмечаем рост интереса со стороны туристов из Латинской Америки. Больше 30 процентов прибавили бразильцы. Неожиданно на 40 процентов больше к нам приехало туристов из Италии, в цифрах – более 30 тысяч человек, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

При этом прибавляют и другие направления, такие как Германия, Финляндия и, куда же без него, Китай. На увеличение турпотока влияют различные факторы, в том числе и футбольный чемпионат мира, сделавший городу хорошую рекламу.

Но в Смольном ставят амбициозную планку в 12 миллионов туристов в год (сейчас - около 8). Достичь результата поможет введение электронных виз, что сделает поездки в Россию намного проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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