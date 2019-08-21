Хулиганы избившие прохожего на могиле Виктора Цоя, попали в руки полиции

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-21T11:40:15+03:00

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Сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, которых подозревают в избиении прохожего. Особенность обычного, казалось бы случая, заключается в месте драки. А произошла она прямо у могилы Виктора Цоя.

- 20 августа 2019 года в полицию поступила телефонограмма о том, что в тяжелом состоянии в больницу доставлен мужчина, который около 9:30 утра найден на Богословском кладбище, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сначала стражам порядка удалось установить человека который вызвал пострадавшему скорою помощь. Им оказался случайный прохожий, который не имел никакого отношения к драке. Молодой человек пояснил, что шел через кладбище, чтобы сократить путь и заметил пострадавшего.

Уже позднее были задержаны подозреваемые в преступлении. По предварительным данным, у двух неработающих мужчин 33 и 38 лет произошел конфликт с местным жителем, который сделал им замечание. За это петербуржца жестоко избили.

Теперь двум поклонникам группы «Кино» по статье «Умышленное причинение вреда здоровью» грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU