2019-08-21T13:53:36+03:00
Общество

В ЗакСе рассмотрят законопроект об улучшении жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами

Этим слоям населения могут начать делать выплаты на покупку квартир
Петр КИБЕР
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Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами помогут с жильем.Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами помогут с жильем.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Депутаты петербургского парламента рассмотрят законопроект, который позволит улучшить жилищные условия многодетным семьям, а также семьям, в которых есть дети-инвалиды. Инициатива, которую внес в ЗакС врио губернатора Петербурга Александр Беглов, предусматривает финансовую помощь на покупку квартир этим слоям населения.

- Многодетные семьи – это основа нашего общества, залог национальной безопасности и будущего развития России. Семьи, в которых заботятся о детях-инвалидах, – образец ежедневного родительского подвига, высочайшей ответственности и милосердия, - приводит слова председателя петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова пресс-служба Мариинского дворца.

Текст законопроекта предусматривает социальные выплаты за счет бюджета города на строительство или приобретение жилья для указанных выше категорий семей, которые состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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