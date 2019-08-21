На нефтезаводе в Киришах разбился промышленный альпинист

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-21T14:29:31+03:00

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Трагически начался обычный рабочий день на крупном нефтяном заводе в Киришах. Здесь, во время работ, насмерть разбился промышленный альпинист. Инцидент произошел утром 20 августа.

- На шоссе Энтузиастов с высоты 50 метров упал молодой человек. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, погибшим оказался 29-летний местный житель. Он выполнял работы по прочистке трубы (газоотхода) стоя на деревянном настиле. В какой то момент мужчина оступился. Страховка, судя по всему, не была закреплена.

Падение с высоты как у 16-этажного дома оказалось смертельным.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются полицейские. На их не самые приятные вопросы придется ответить и работодателям разбившегося альпиниста. Если в работе будут найдены нарушения, фирму могут привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU