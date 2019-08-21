2019-08-21T14:29:31+03:00
Происшествия

На нефтезаводе в Киришах разбился промышленный альпинист

В причинах гибели молодого мужчины разбираются правоохранительные органы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Медики не смогли спасти мужчину, сорвавшегося с 50-метровой высоты.Медики не смогли спасти мужчину, сорвавшегося с 50-метровой высоты.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Трагически начался обычный рабочий день на крупном нефтяном заводе в Киришах. Здесь, во время работ, насмерть разбился промышленный альпинист. Инцидент произошел утром 20 августа.

- На шоссе Энтузиастов с высоты 50 метров упал молодой человек. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, погибшим оказался 29-летний местный житель. Он выполнял работы по прочистке трубы (газоотхода) стоя на деревянном настиле. В какой то момент мужчина оступился. Страховка, судя по всему, не была закреплена.

Падение с высоты как у 16-этажного дома оказалось смертельным.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются полицейские. На их не самые приятные вопросы придется ответить и работодателям разбившегося альпиниста. Если в работе будут найдены нарушения, фирму могут привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне
В ЗакСе рассмотрят законопроект об улучшении жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами
В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом
В Петербурге проверили систему оповещения
Хулиганы избившие прохожего на могиле Виктора Цоя, попали в руки полиции
В Петербург стало приезжать больше бразильцев
Наследник «Тосно» сыграет в матче Кубка России по футболу
В Вырице в три часа ночи мигрант отобрал у местного жителя велосипед и 300 рублей
На Ленинском проспекте двое безработных со «стволом» просили телефончик у девушек
«Теплосеть» проведет повторные испытания в Невском районе
В ДТП на Мурманском шоссе у фуры оторвало кабину
Под Всеволожском в ДТП погиб мотоциклист
Семак лично приедет в Москву просить прощения за «козлов»
Прогноз погоды на 21 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно и небольшой дождь
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди