2019-08-21T16:12:38+03:00
Спорт

Это была мечта моего отца: Даниил Круговой подписал контракт с «Зенитом»

Молодой воспитанник петербургского клуба возвращается в родные пенаты
Петр КИБЕР
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Данил Круговой подписал контракт с "Зенитом". Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав ЕвдокимовДанил Круговой подписал контракт с "Зенитом". Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов
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Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с новым игроком. В стан сине-бело-голубых вернулся их собственный воспитанник. Молодой защитник Даниил Круговой подписал договор сроком на пять лет, но ближайший сезон проведет в аренде там, где уже играл - в «Уфе».

- Данил Круговой родился 28 мая 1998 года в Гатчине. В шестилетнем возрасте начал заниматься в «Газпром»-Академии. В 2015 году он дебютировал в составе молодежной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

После пары сезонов за «Зенит-2», которым руководит Владислав Радимов, игрок решил перебраться в клуб из столицы Башкортостана. С июля 2018 года Круговой играл за «Уфу». Там же он пока и останется, окрепнет и в дальнейшем будет претендовать на попадание в основной состав «Зенита».

Сам Данил говорит, что играть в основном составе петербуржцев - мечта не только его, но и его отца.

- Именно отец отвел меня в «Смену». У него была мечта, чтобы я играл в «Зените», - рассказывает футболист.

К сожалению, увидеть это своими глазами папа футболиста не смог - он трагически погиб несколько лет назад. Теперь Данил всеми силами старается попасть в основную команду. И не только ради себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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