2019-08-21T17:22:44+03:00
Происшествия

В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину

Убитой оказалась 52-летняя уроженка Донецка
Петр КИБЕР
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Полиция ищет убийц женщины, чей труп нашли под Гатчиной.Полиция ищет убийц женщины, чей труп нашли под Гатчиной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Гатчинского района Ленинградской области расследует жестокое убийство немолодой женщины, чей труп был обнаружен в поселке Новый Учхоз 20 августа. Неподалеку от территории военного городка прохожие наткнулись на тканевый шатер, в котором лежало тело.

- Прибывшие оперативники нашли на трупе следы удушения, - пишет «Мойка 78».

По предварительной информации, женщину задушили тканью или веревкой - на шее присутствовал характерный след. Никого другого в самодельном шалаше не оказалось.

Известно, что убитой оказалась 52-летняя местная жительница, уроженка Донецка. В последнее время оны нигде не работала, вела не самый образцовый образ жизни и жила в том же шатре, где и была найдена.

Сейчас тело отправлено на исследование в морг. Обстоятельства и причины преступления выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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