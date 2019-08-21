В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину
Полиция Гатчинского района Ленинградской области расследует жестокое убийство немолодой женщины, чей труп был обнаружен в поселке Новый Учхоз 20 августа. Неподалеку от территории военного городка прохожие наткнулись на тканевый шатер, в котором лежало тело.
- Прибывшие оперативники нашли на трупе следы удушения, - пишет «Мойка 78».
По предварительной информации, женщину задушили тканью или веревкой - на шее присутствовал характерный след. Никого другого в самодельном шалаше не оказалось.
Известно, что убитой оказалась 52-летняя местная жительница, уроженка Донецка. В последнее время оны нигде не работала, вела не самый образцовый образ жизни и жила в том же шатре, где и была найдена.
Сейчас тело отправлено на исследование в морг. Обстоятельства и причины преступления выясняют сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU