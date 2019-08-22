«Тойота» вложит в петербургский автопром 20 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-22T11:14:24+03:00

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Санкт-Петербург не просто так называют российским Детройтом. Северная столица, как и «город моторов» в Америке, является одним из крупнейших автопроизводителей в стране. В этой непростой отрасли есть и спады и подъемы, но в Смольном смотрят в будущее с оптимизмом. Так, в течение 10 лет «Тойота» вложит в петербургский завод 20 миллиардов рублей.

- 28 июня 2019 года между Минпромторгом России и «Тойота Мотор» был заключен инвестиционный контракт, в рамках которого пройдет модернизация производственных мощностей, что приведет к увеличению объемов выпуска моделей Toyota Camry и Toyota RAV4, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

При этом город получит не только новые и высокооплачиваемые рабочие места - средняя зарплата на заводе вдвое превышает среднегородскую, но и серьезные налоговые отчисления. За 10 лет из размер составит 5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU