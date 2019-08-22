2019-08-22T12:04:18+03:00
Спорт

Поздравление Дзюбы от клуба напугало фанатов «Зенита»

22 августа звездному футболисту сине-бело-голубых исполнился 31 год
Петр КИБЕР
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22 августа Артему Дзюбе исполнился 31 год.22 августа Артему Дзюбе исполнился 31 год.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Молодой, богатый и знаменитый - так можно сказать о главной звезде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе. Впрочем, в отличие от многих известных игроков, задравших нос от своего статуса, Артема любят все. И не только в городе на Неве, но и по всей России. Не зря же он капитан национальной сборной по футболу.

- Сине-бело-голубые поздравляют Артема Дзюбу с днем рождения, - говорится на сайте петербургской команды.

Главный тренер команды уже обещал пропустить нападающего через тоннель из игроков.

- У нас одинаковое отношение ко всем, - заявил Сергей Семак.

Артем Дзюба - настоящий москвич. Он родился в столице нашей родины 22 августа 1988 года. Свою футбольную карьеру начал в «Спартаке». Затем были «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».

В «Зенит» Дзюба перешел в июле 2015 года. За четыре года нападающий провел в составе сине-бело-голубых 146 матчей, забил 56 мячей и отдал 41 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл Российскую Премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.

Не все у нападающего получилось сразу, но, после нескольких лет, частично проведенных в аренде, Артем стал настоящим лидеров петербургского клуба. Сейчас без него невозможно представить команду

При этом, текст послесловия напугал фанатов команды, которые боятся ухода Дзюбы.

- Уважаемый Артем! Мы благодарим Вас за все, что вы сделали для «Зенита» и российского футбола! Желаем Вам новых успехов, счастья и самых ярких моментов, - говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Учитывая, что новый контракт с игроком еще только обсуждается, эти слова выглядят как прощальная благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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