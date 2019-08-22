2019-08-22T14:04:37+03:00
Общество

Решение об открытии станции Фрунзенского радиуса примут 30 августа

Точная дата будет зависеть от результатов госприемки [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Вопрос о том, откроется ли Фрунзенский радиус 1 сентября 2019 года, остаётся открытымВопрос о том, откроется ли Фрунзенский радиус 1 сентября 2019 года, остаётся открытымФото: Артем КИЛЬКИН
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Многострадальные станции Фрунзенского радиуса готовы на 95%. К такому выводу пришла комиссия во главе с главе с врио губернатором Бегловым, которая 22 августа посетила «Проспект Славы» и «Дунайскую». Инспекция проверила, как сотрудники «Метростроя» справляются с оставшимися работами: монтажом систем водопровода, освещения, связи, дистанционного управления затворами и другими задачами.

Степени готовности станций в правительстве Петербурга оценивают как высокую, но вопрос о том, откроется ли Фрунзенский радиус 1 сентября 2019 года, остаётся открытым. По словам врио губернатора, город не гонится за сроками, а главный приоритет - безопасность пассажиров.

Точная дата открытия будет зависеть от результатов госприемки. Нужно проверить все системы. Они должны быть безопасны. Если нет - придется дорабатывать.

Решение о том, готовы ли станции к запуску, будет принято 30 августа.

Многострадальные станции Фрунзенского радиуса готовы на 95%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многострадальные станции Фрунзенского радиуса готовы на 95%.Фото: Артем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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