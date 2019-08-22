Решение об открытии станции Фрунзенского радиуса примут 30 августа

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-22T14:04:37+03:00

Вопрос о том, откроется ли Фрунзенский радиус 1 сентября 2019 года, остаётся открытым Фото: Артем КИЛЬКИН

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Многострадальные станции Фрунзенского радиуса готовы на 95%. К такому выводу пришла комиссия во главе с главе с врио губернатором Бегловым, которая 22 августа посетила «Проспект Славы» и «Дунайскую». Инспекция проверила, как сотрудники «Метростроя» справляются с оставшимися работами: монтажом систем водопровода, освещения, связи, дистанционного управления затворами и другими задачами.

Степени готовности станций в правительстве Петербурга оценивают как высокую, но вопрос о том, откроется ли Фрунзенский радиус 1 сентября 2019 года, остаётся открытым. По словам врио губернатора, город не гонится за сроками, а главный приоритет - безопасность пассажиров.

Точная дата открытия будет зависеть от результатов госприемки. Нужно проверить все системы. Они должны быть безопасны. Если нет - придется дорабатывать.

Решение о том, готовы ли станции к запуску, будет принято 30 августа.

Многострадальные станции Фрунзенского радиуса готовы на 95%.Фото: Артем КИЛЬКИН

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727460" frameborder="0"></iframe> Видео дня: Первый поезд прошел от станции метро "Дунайская" до "Проспекта Славы".Надежда ФАТКУЛЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU