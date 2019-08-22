Концлагерь для животных: Молодая петербурженка устроила в съемной квартире «смертельную» передержку
Настоящий концлагерь для животных организовала в съемной квартире молодая девушка, которая брала кошек, лис и даже сов на так называемую передержку. Хозяева, которым необходимо было уехать, а оставлять питомца не с кем, могли сдать сюда любимого котика на время. Но того, что сними произойдет в «заботливых руках», они точно не ожидали.
- Животные, которые остались у нее на передержке были замучены, истощены, а некоторые и вовсе погибли, - пишут «Невские новости» со ссылкой на паблики в социальных сетях.
По словам владельцев животных, Светлана, как зовут девушку производила на них приятное впечатление. Но со временем переставала отвечать на сообщения. Приехавшим забирать питомцев людям хамила, а сами котики были в ужасном состоянии и нуждались в помощи ветеринара.
Но самая шокирующая сцена ждала хозяйку кота породы сфинкс. Ее любимец был едва жив и выкинут на лестничную клетку. Тут же лежал труп другого кота, которого Светлана брала на передержку.
После огласки девушка съехала со съемной квартиры на Русановской улице. Где она теперь - не знает никто.
В Петербурге девушка организовала смертельную передержку.Видео: ВК "Питер решает"
ИСТОЧНИК KP.RU