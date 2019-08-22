2019-08-22T14:55:48+03:00
Дом. Семья

Концлагерь для животных: Молодая петербурженка устроила в съемной квартире «смертельную» передержку

От жестокого обращения погибли несколько кошек [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге несколько кошек погибли в "смертельной" передержке.В Петербурге несколько кошек погибли в "смертельной" передержке.Фото: Анна СЕМИНА
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Настоящий концлагерь для животных организовала в съемной квартире молодая девушка, которая брала кошек, лис и даже сов на так называемую передержку. Хозяева, которым необходимо было уехать, а оставлять питомца не с кем, могли сдать сюда любимого котика на время. Но того, что сними произойдет в «заботливых руках», они точно не ожидали.

- Животные, которые остались у нее на передержке были замучены, истощены, а некоторые и вовсе погибли, - пишут «Невские новости» со ссылкой на паблики в социальных сетях.

По словам владельцев животных, Светлана, как зовут девушку производила на них приятное впечатление. Но со временем переставала отвечать на сообщения. Приехавшим забирать питомцев людям хамила, а сами котики были в ужасном состоянии и нуждались в помощи ветеринара.

Но самая шокирующая сцена ждала хозяйку кота породы сфинкс. Ее любимец был едва жив и выкинут на лестничную клетку. Тут же лежал труп другого кота, которого Светлана брала на передержку.

После огласки девушка съехала со съемной квартиры на Русановской улице. Где она теперь - не знает никто.

В Петербурге девушка организовала смертельную передержку.Видео: ВК "Питер решает"

ИСТОЧНИК KP.RU

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