Полыхающие склады на Складской улице тушат больше 150 пожарных

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-22T16:10:18+03:00

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Столб черного дыма и языки пламени, вырывающиеся из окон - такую картину сейчас наблюдают арендаторы помещений на Складской улице. Днем здесь вспыхнул свечной цех, от которого загорелось все огромное здание. Тушить пламя по повышенному рангу сложности прибыли больше 150 пожарных.

- 22 августа в 14:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Складская, дом 6. В 14:10 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 14:28 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до № 1БИС, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Впрочем, быстро стало понятно, что с огнем просто так не справиться. Уже к 14:35 ранг пожара был повышен до второго номера, а через восемь минут - до третьего. Если поначалу с огнем боролись несколько десятков спасателей, то по состоянию на 15:00 на месте ЧСП работали 153 человека личного состава и 34 единицы техники.

Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент полыхает весь третий этаж четырехэтажного кирпичного здания. Из помещений эвакуированы около 200 человек. О пострадавших не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727504" frameborder="0"></iframe> На Складской улице в Петербурге по повышенному номеру тушат склады.Видео: ГУ МЧС России по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU