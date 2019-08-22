Пьяный водитель протаранил машину с семьей на улице Савушкина

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-22T17:07:33+03:00

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Шесть человек пострадали в тройной аварии, произошедшей днем 22 августа в Приморском районе Петербурга. На перекрестке Улицы Савушкина и Карельского переулка в «Ниссан», в котором ехала семья с двумя детьми, влетел «Фольксваген», за рулем которого был пьяный водитель.

- «Фольксваген» ударил «Ниссан», а тот, по инерции, ударил автомобиль «Лада Ларгус», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло около двух часов дня на глазах многочисленных пешеходов. Люди тут же выхвали медиков и спасателей и бросились на помощь пострадавшим. Сильнее всего досталось детям, которые сидели в «Ниссане» сзади. 8-летняя девочка была госпитализирована в состоянии средней тяжести, а вот ее 16-летнюю сестру увезли на реанимации.

Травмы получили и мать с отцом. Их также госпитализировали. В ДТП пострадал и молодой водитель «Лады».

Что касается виновника аварии, то он явно был в неадекватном состоянии, кричал на всех, угрожал. Мужчину скрутили оказавшиеся рядом бойцы Росгвардии. Его также посчитали в числе травмированных.

Сейчас на месте России работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU