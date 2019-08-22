КГИОП проверит законность замены исторических дверей в доме на Петроградской стороне

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-22T17:28:16+03:00

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Исторические деревянные двери в старых домах не раз и не два попадали под демонтаж и «улучшательство». В 90-е годы их безжалостно сносили, меняя на металл и пластик. Немногие дожили до наших дней, но и сейчас им грозит опасность. Так произошло с домом номе 69 по Большому проспекту Петроградской стороны.

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга начал проверку в связи с работами по замене дверей в парадных здания, известного как доходный дом Алюшинского, - пишет «Мойка 78».

Здание не признано памятником, но носит статус вновь выявленного объекта, имеющего историческую и культурную ценность.

По словам градозащитников, чтобы проводить работы в доме, подрядчики должны были иметь разрешение от КГИОП. В том числе на замену дверей. Так это было, или нет, теперь разбираются в самом КГИОПе.

Сами строители уже признали, что начали работы без нужной документации, так как экспертиза долгая и дорогая. Если что, исторические двери они готовы вернуть за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU