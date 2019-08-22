В Санкт-Петербурге отпраздновали День государственного флага России

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-22T18:10:29+03:00

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Масштабные торжества, посвященные Дню государственного флага России, развернулись в Санкт-Петербурге сегодня, 22 августа. Одной из площадок стал Петроградский район – у станции метро «Чкаловская» прошел торжественный митинг, участие в котором принял глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Наш флаг – не только государственный символ. Это символ принадлежности к нашему Отечеству, знамя побед и единения, верности и преданности, - обратился Макаров к собравшимся. - Флаг вместил в себя всю тысячелетнюю историю Великой России. Под ним шли на бой наши воины, под ним делались великие открытия и совершались трудовые подвиги. Любовь и уважение к флагу государства – это любовь к родителям, к семье, к старшему поколению победителей.

Также глава Заксобрания подчеркнул, что российский флаг сегодня развевается на высочайших горных вершинах и обоих полюсах Земли и пожелал гостям мероприятия удачи и радости.

ИСТОЧНИК KP.RU