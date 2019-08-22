Уже 224 человека тушат огромный пожар в Невском районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-22T18:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Такого крупного пожара город не видел уже давно. Четырехэтажное кирпичное здание на Складкой улице в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнуло сегодня в 14:10 и горит до сих пор. За четыре часа ранг пожара неуклонно рос и в итоге был повышен до пятого. Это максимальный – выше просто некуда. К месту ЧП стягиваются дополнительные силы.

- Сейчас к ликвидации огня привлечено 224 человека и 49 единиц техники – в том числе вертолет МИ-8 и пожарный поезд, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МЧС. – Кроме того, на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

По состоянию на 18:25 огнем было охвачено 4 000 квадратных метров площади. Из здания эвакуировали 200 человек. Сведения о пострадавших и причинах пожара уточняются. По информации ведомства, в здании были расположены складские и административные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU