СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-22T18:46:02+03:00

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«Бежать по эскалатору небезопасно». Каждый помнит эту фразу и каждый понимает ее по-своему. Вот, например, чудак, которого запечатлели сегодня, 22 августа, пассажиры на станции метро «Пушкинская» в Санкт-Петербурге. С эскалатора он решил съехать. Наперекор потоку, так сказать.

- Уселся на перегородку между эскалаторами и принялся скользить на пятой точке, - рассказали очевидцы. – Получилось плохо, пришлось помогать руками и ногами.

Юношу несколько раз окликнул дежурный, но тот не остановился. О чем он в этот момент думал – представлял себя человеком-пауком, спешащим на помощь, или вспоминал, как в детстве катался на ледянке – неизвестно, но в итоге неравнодушным пассажирам пришлось буквально выдергивать его с эскалатора силой. Оказавшись на ступеньках, парень попытался было возмущаться, но его быстро приструнили и отконвоировали к дежурной. Что было дальше – можно только гадать. Скорее всего, питерский человек-паук получит штраф за хулиганство.

В петербургском метро пассажиры скрутили безумного "человека-паука".

ИСТОЧНИК KP.RU