90-е возвращаются: в Санкт-Петербурге прямо возле дома похитили директора фирмы

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-22T19:06:41+03:00

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Да, хоть лихие 90-е вроде бы давно кончились, такие истории все еще случаются. Как сообщает следственный комитет России по Санкт-Петербургу, 29 июля этого года двое мужчин похитили директора одной из коммерческих компаний. Действовали нагло и быстро: мужчину «взяли» в двух шагах от дома на Комендантском проспекте, затолкали в авто и пристегнули наручниками к двери.

- Далее его увезли на улицу солдата Корзуна и там удерживали в одной из квартир, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Все это время бандиты требовали, чтобы он передал им управление своей фирмой.

30 июля пострадавший сдался и подписал бумаги. Его отпустили, и он, не будь дураком, сразу же пошел в полицию. Стражи порядка взялись за дело – и задержали двоих подозреваемых. Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу и предъявлении обвинения. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU