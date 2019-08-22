В Санкт-Петербурге спустя пять лет после начала строительства сдадут жилой комплекс «Прибалтийский»

СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-22T19:33:40+03:00

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Одним долгостроем в Санкт-Петербурге скоро станет меньше. Речь идет о печально известном ЖК «Прибалтийский» на пересечении проспекта Героев и улицы маршала Казакова в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает городская администрация, его должны официально ввести в эксплуатацию уже совсем скоро.

- «Прибалтийский» - последний из 13 домов, оставшихся после банкротства группы компаний «Город», - отметили в администрации. – Дом будет полностью сдан и введен в эксплуатацию до конца августа.

В новом жилом комплексе – пять корпусов по 12-20 этажей, 130 000 квадратных метров площади и 589 квартир. Изначально сдать его планировали в 2014-2015 годах, но сроки постоянно переносились из-за финансовых проблем у компании-застройщика. В итоге она и вовсе обанкротилась, а люди, успевшие вложиться в новые квартиры, остались без жилья. Теперь их проблемы, похоже, близки к разрешению – в начале осени обманутым дольщикам «Прибалтийского» должны вручить ключи.

ИСТОЧНИК KP.RU