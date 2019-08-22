2019-08-22T20:03:38+03:00
Общество

Петербуржцы первыми испытают новые электрические автобусы из Вологды и Германии

Новинки уже прибыли в город, в скором времени их поставят на маршруты
Сергей ВОЛЧКОВ
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По итогам испытаний новинки могут "прописать" в автопарке Санкт-Петербурга. Фото: комитет по транспортуПо итогам испытаний новинки могут "прописать" в автопарке Санкт-Петербурга. Фото: комитет по транспорту
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В Санкт-Петербург прибыли новые автобусы из Вологоды и Германии. В течение ближайших нескольких недель их будут обкатывать на городских маршрутах – тестировать надежность, удобство управления и другие важные характеристики.

- Петербуржцы первыми в России испытают низкопольный электробус «Сириус» от производителя из Вологды, - рассказали «Комсомолке» в городском комитете по транспорту. - Как заявляет производитель, модель с электрическим двигателем и ночной зарядкой располагает автономным ходом до 240 км. Автобус способен принять 90 пассажиров, он приспособлен для маломобильных граждан, оборудован климатической и мультимедийной системами. Тестирование пройдёт на маршруте № 128.

На маршрутах № 39 и 39Э, соединяющих станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково», можно будет испытать автобусы из Германии, от компании Mercedes-Benz. Там будет курсировать модель вместимостью 94 пассажира и европейская «гармошка», рассчитанная на 138 человек. По итогам испытаний «подопытные» образцы могут получить постоянную прописку в автопарке Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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