2019-08-22T20:29:28+03:00
Происшествия

Пожар максимальной сложности в Невском районе Санкт-Петербурга локализован

Между тем люди на окрестных улицах задыхаются от дыма
Сергей ВОЛЧКОВ
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Столб дыма, поднимающийся от складов, было видно за несколько десятков километров. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбСтолб дыма, поднимающийся от складов, было видно за несколько десятков километров. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Спустя почти пять часов непрерывной работы сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на Складской улице в Санкт-Петербурге. До этого, напомним, масштабы возгорания были чудовищными: ему присвоили максимальный пятый ранг сложности, огонь охватил 4 000 квадратных метров площади.

- На 19:15 ранг пожара был понижен до второго, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МЧС. – Площадь возгорания составляла 2 000 квадратных метров.

Между тем жители города жалуются в соцсетях на едкий дым, заволакивающий улицы и дома, проникающий в квартиры и комнаты. Судя по некоторым фотографиям, черный столб, поднимающийся с места пожара, было видно из Красного села – то есть, за 30 километров! В дыму оказался практически весь Невский район: не продохнуть на улицах Джона Рида, Коллонтай, проспекте Пятилеток и так далее. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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