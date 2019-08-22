Пожар максимальной сложности в Невском районе Санкт-Петербурга локализован
Спустя почти пять часов непрерывной работы сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на Складской улице в Санкт-Петербурге. До этого, напомним, масштабы возгорания были чудовищными: ему присвоили максимальный пятый ранг сложности, огонь охватил 4 000 квадратных метров площади.
- На 19:15 ранг пожара был понижен до второго, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МЧС. – Площадь возгорания составляла 2 000 квадратных метров.
Между тем жители города жалуются в соцсетях на едкий дым, заволакивающий улицы и дома, проникающий в квартиры и комнаты. Судя по некоторым фотографиям, черный столб, поднимающийся с места пожара, было видно из Красного села – то есть, за 30 километров! В дыму оказался практически весь Невский район: не продохнуть на улицах Джона Рида, Коллонтай, проспекте Пятилеток и так далее. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
ИСТОЧНИК KP.RU