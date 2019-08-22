«Санкт-Петербургский» робот FEDOR отправился в космос

СЕГОДНЯ 20:50 2019-08-22T20:50:14+03:00

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Поздравляем вас с началом новой эры, уважаемые читатели! Сегодня, 22 августа, с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится необычный пассажир – человекообразный робот по имени FEDOR (позывной -Skybot F-850). В скором времени он прибудет на МКС и примкнет к экипажу, сообщает онлайн-журнал PETERBURG2.

«Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием, - сообщил FEDOR в Twitter спустя некоторое время после старта. - Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно».

С происхождением робота связана таинственная история. Журналисты упорно называют его «санкт-петербургским» и прямо указывают на то, что собирали Федора в ИТМО. Однако это не совсем так: в Северной столице для космического путешественника создавали только операционную систему, центр разработки и сборки же располагается в Магнитогорске. В ИТМО корреспонденту «Комсомолки» также подтвердили, что к роботу институт не имеет никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU