На Крестовском острове вырубили аллею из елей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-23T09:09:36+03:00

Посаженные еще при СССР деревья обрамляли проход к футбольному стадиону

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Центральная аллея у стадиона на Крестовском острове «облысела». 22 августа рабочие срубили все хвойные деревья, которые росли на подходах к футбольной арене. Елочки, которые сажали еще при СССР, превратились в груду веток.

- На Крестовском ели стали дровами, - пишут обескураженные петербуржцы в соцсетях.

Такой ландшафтный дизайн многим пришелся не по нраву.

- Какой был красивый стадион имени Кирова! Все было продумано в плане ландшафтного оформления. Все уничтожили. Зенит того явно не стоит. В целом Крестовский изуродовали. Каких-то 6 лет назад, он был куда милее, - расстраиваются горожане.

Припомнили юморные горожане и бакланов, на которых теперь можно списать все, что угодно. В том числе и спиленные елочки.

Впрочем, многие петербуржцы отмечали, что деревья были не в лучшем состоянии. С них осыпались иголки и общее здоровье елей вызывало вопросы.

- Деревья полудохлые были уже. Эти ели у памятника Кирову погибли - было видно невооруженным взглядом. Правильное решение, новую аллею высадят, - пишут пользователи соцсетей.

Вполне вероятно, что срезанные больные деревья заменят новыми, как было на Московском проспекте. Но официальных комментариев по ситуации со срубленными елями получить пока не удалось.

Так раньше было. Деревья росли здесь давно, со времен стадиона имени Кирова. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU