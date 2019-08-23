Зенитовцы пришли в Эрмитаж и «намалевали» синих квадратов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-23T12:43:44+03:00

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Наверняка каждый петербуржец, бывавший в Эрмитаже, знает про картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Созданная в 1930 году в Ленинграде работа знаменитого художника-авангардиста, ныне представлена в коллекции музея. А теперь там есть и десяток «Синих квадратов», созданных игроками и тренером «Зенита».

- Первым проектом, реализуемым в рамках партнерства футбольного клуба и Эрмитажа, стала благотворительная акция «Синий квадрат», - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В гости к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому приехали Сергей Семак, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун.

Сначала для зенитовцев была проведена экскурсия по залам музея, а потом тренер и игроки взяли в руки кисти с красками и создали свои творения.

Пока все одиннадцать «Синих квадратов» будут выставлены в общественном форуме Главного штаба, а потом уйдут с молотка. Все полученные деньги передадут в благотворительный фонд «Антон тут рядом», который помогает детям с аутизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU