2019-08-23T13:02:31+03:00
Общество

Пулково ужесточит контроль за автонарушителями

Для усмирения водителей, в аэропорту установили комплекс фотовидеофиксации
Петр КИБЕР
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В Пулково будут строже следить за нарушителями ПДД. Фото: пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»В Пулково будут строже следить за нарушителями ПДД. Фото: пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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Петербургский аэропорт Пулково вышел на тропу войны с автомобилистами-нарушителями. Под особое внимание попадут любители парковаться в неположенных местах и те, кто пытается уехать с платной стоянки без оплаты.

- На участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала был установлен комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил стоянки и остановки «Интегра-КДД», - сообщает пресс-служба Управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Система будет автоматически регистрировать номера припаркованных на дороге машин и отправлять сведения в ГИБДД. Уже там нарушителям выпишут штрафы.

Также у пассажирского терминала усилен контроль за машинами с нечитаемыми или скрытыми номерами.

Не остались без внимания и автомобилисты, пытающиеся поднять силой или протаранить шлагбаум, чтобы уехать с платной парковки даром. Им напоминают, что штраф за такое предусмотрен в размере пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не меньше пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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