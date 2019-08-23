Пулково ужесточит контроль за автонарушителями
Петербургский аэропорт Пулково вышел на тропу войны с автомобилистами-нарушителями. Под особое внимание попадут любители парковаться в неположенных местах и те, кто пытается уехать с платной стоянки без оплаты.
- На участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала был установлен комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил стоянки и остановки «Интегра-КДД», - сообщает пресс-служба Управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Система будет автоматически регистрировать номера припаркованных на дороге машин и отправлять сведения в ГИБДД. Уже там нарушителям выпишут штрафы.
Также у пассажирского терминала усилен контроль за машинами с нечитаемыми или скрытыми номерами.
Не остались без внимания и автомобилисты, пытающиеся поднять силой или протаранить шлагбаум, чтобы уехать с платной парковки даром. Им напоминают, что штраф за такое предусмотрен в размере пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не меньше пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU