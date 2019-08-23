2019-08-23T13:25:03+03:00
Авто

На трассе Выборг – Светогорск построят новый мост через Вуоксу

Старая переправа построена 40 лет назад и уже не справляется с нагрузкой
Петр КИБЕР
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На трассе Выборг-Светогорск построят новый мост. Фото: УПРДОР «Северо-Запад».На трассе Выборг-Светогорск построят новый мост. Фото: УПРДОР «Северо-Запад».
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Долгожданное строительство началось на трассе ВыборгСветогорск. К декабрю 2021 года здесь должны возвести новый мост через Вуоксу. Рабочие и техника уже вышли на объект.

- Строители приступили к капитальному ремонту моста на 36-м километре автодороги Выборг – Светогорск. В рамках контракта будет фактически построено новое искусственное сооружение протяженностью 204,95 метра, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Для местных жителей, водителей большегрузов и туристов это означает большую надежду на лучшее. Учитывая аварийное состояние моста, а он был построен в 1976 году и давно перестал отвечать потребностям, по трассе было проблемно и попросту опасно ездить.

С 1 июня 2019 года скорость движения здесь ограничена до 40 километров в час, а минимальная дистанция увеличена до 50 метров. Для грузовиков с максимальной нагрузкой на ось свыше 9 тонн проезд и вовсе запрещен.

Пока до конца нынешнего года не построят временный мост, ограничения будут действовать. А полностью вздохнуть полной грудью жители Светогорска, туристы и водители большегрузов смогут лишь к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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