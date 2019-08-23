Невский район стал самым криминальным в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-23T14:24:19+03:00

За первые шесть месяцев 2019 года здесь произошло 2666 преступлений

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Удивительные дела происходят в Санкт-Петербурге. Купчино, всегда бывшее грозой города из-за своих гопников, перестало входить в ТОП самых криминальных районов. Пальму первенства перехватил Невский. Впрочем, Веселый поселок не зря назвали таковым...

- За первую половину 2019 года в Невском районе было совершено 2666 преступлений, в Калининском – 2522, в Выборгском – 2206, - пишет газета «Петербургский дневник».

Далее идут Приморский (2069), Красногвардейский, Красносельский, Московский и Центральный - примерно по 1700 преступлений в каждом, и лишь дальше Фрунзенский с его купчинскими «разбойниками» (1533) и не менее «пролетарский» Кировский (1509).

В остальных районах города произошло менее 1000 инцидентов в каждом. А тишайшим оказался Кронштадт, где зафиксировано всего 199 правонарушений.

Впрочем, если взять количество преступлений на число жителей, то в лидерах оказываются Адмиралтейский район (7,85 преступлений на тысячу жителей), Центральный (7,36) и Пушкинский (7,84). За ним идут Петроградский (5,2) и Невский (5,13) районы. А средняя цифра по городу составила 4,5 инцидентов на тысячу человек.

ИСТОЧНИК KP.RU