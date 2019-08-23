Прайд в городе: Петербуржцев удивил «радужный» стадион на Крестовском острове
Уникальное зрелище попало в объектив жителей Санкт-Петербурга, вышедших на прогулку под парусом в акваторию Финского залива. С борта яхты они увидели футбольный стадион «Зенита», раскрашенный в цвета радуги.
- ЛГБТ-стадион. А вы говорите, нетолерантный город, - подписано опубликованное в телеграмм-канале «Протестный Петербург» видео.
По какой причине «Газпром Арена» окрасилась в цвета прайда (традиционного шествия нетрадиционно ориентированных сексуальных меньшинств) - остается загадкой. Возможно, что это всего лишь совпадение или техническая проверка.
Также не совсем понятно, когда были сделаны кадры, ведь вечером 22 августа, в честь Дня российского флага арена на Крестовском острове окрасилась белым, синим и красным.
С другой стороны, не стоит во всем видеть нетрадиционный подтекст, ведь раньше радуга воспринималась исключительно как красивое природное явление. И не имела никакого отношения к спорам людей о той или иной их принадлежности.
Стадион "Зенита" окрасился в радужные тона.Видео: телеграмм-канал «Протестный Петербург»
ИСТОЧНИК KP.RU