2019-08-23T15:47:45+03:00
Общество

Прайд в городе: Петербуржцев удивил «радужный» стадион на Крестовском острове

Чему была посвящена необычная расцветка «Газпром Арены», так и осталось неизвестным [видео]
Петр КИБЕР
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Нетрадиционная раскраска зенитовской арены удивила петербуржцев.Нетрадиционная раскраска зенитовской арены удивила петербуржцев.
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Уникальное зрелище попало в объектив жителей Санкт-Петербурга, вышедших на прогулку под парусом в акваторию Финского залива. С борта яхты они увидели футбольный стадион «Зенита», раскрашенный в цвета радуги.

- ЛГБТ-стадион. А вы говорите, нетолерантный город, - подписано опубликованное в телеграмм-канале «Протестный Петербург» видео.

По какой причине «Газпром Арена» окрасилась в цвета прайда (традиционного шествия нетрадиционно ориентированных сексуальных меньшинств) - остается загадкой. Возможно, что это всего лишь совпадение или техническая проверка.

Также не совсем понятно, когда были сделаны кадры, ведь вечером 22 августа, в честь Дня российского флага арена на Крестовском острове окрасилась белым, синим и красным.

С другой стороны, не стоит во всем видеть нетрадиционный подтекст, ведь раньше радуга воспринималась исключительно как красивое природное явление. И не имела никакого отношения к спорам людей о той или иной их принадлежности.

Стадион "Зенита" окрасился в радужные тона.Видео: телеграмм-канал «Протестный Петербург»

ИСТОЧНИК KP.RU

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