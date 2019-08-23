2019-08-23T16:28:55+03:00
Происшествия

Мотоциклист пытался проскочить меж двух грузовиков, но не успел и погиб

Смертельная авария произошла на трассе «Москва-Петербург»
Петр КИБЕР
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На трассе "Москва-Петербург" погиб столичный мотоциклист. Фото: ВК "Дорожный инспектор"На трассе "Москва-Петербург" погиб столичный мотоциклист. Фото: ВК "Дорожный инспектор"
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Трагически закончилась попытка проскочить между двух попутных грузовиков для столичного мотоциклиста. 29-летний мужчина не рассчитал точность маневра и в результате оказался под колесами фуры. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

- 23 августа на 670 километре автодороги «Россия» в 11:17 мужчина 1990 года рождения, управляя мотоциклом «Хонда», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, совершил столкновение с попутными автомобилями «Ман» и «Даф», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По сообщениям в сообществе петербургских мотоциклистов, на спортбайке из Москвы в Северную столицу ехали два молодых человека. Ехали к знакомым. Они практически добрались до места, когда произошла авария.

Один из мужчин погиб на месте, а второй пострадал. Ему сейчас оказывают помощь петербургские друзья.

Известно, что погибшему было 29 лет, в Москве у него остались жена и маленький ребенок. В причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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