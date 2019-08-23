МЧС предупреждает петербуржцев от грозах

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-23T16:53:44+03:00

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Петербург свято хранит свои традиции. Если на носу выходные, то погода должна неминуемо испортиться. Так, в ближайшую субботу, 24 августа, в Северной столице ждут дождь и грозу. С таким предупреждением к горожанам обратились спасатели.

- 24 августа в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, - сообщает городское управление МЧС России со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Традиционно в таких случаях спасатели не рекомендуют горожанам выходить на улицу без нужды. А уж если вышли, то следует держаться подальше от зданий, с которых может сдуть кусок кровли или что-нибудь еще не менее тяжелое.

Также стоит обходить стороной подозрительные деревья - могут сломаться и упасть, рекламные щиты, линии электропередач и прочие конструкции все по той же причине.

Автомобили лучше парковать в гараже или наоборот, на открытой местности. И, конечно же, надо избегать низин, подземных гаражей и пешеходных переходов, которые могут быть залиты водой.

ИСТОЧНИК KP.RU