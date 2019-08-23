В Царском Селе вместо книжных шкафов используют холодильники «ЗИЛ»
Один розовый, другой сиреневый – два веселых холодильника удивляют посетителей Александровского парка в Царском Селе. На дверцах стареньких «ЗИЛов» красуется надпись «Библиотека», чтоб никто не перепутал. А внутри, на полках, вместо продуктов – пища духовная: книги, журналы, учебники.
На полках соседствуют военная литература, детские книжки, журналы о моде. Фото: ГМЗ «Царское Село»
– Изначально холодильники были белыми, так что пришлось покрасить, – поделились с «Комсомолкой» в государственном музее-заповеднике «Царское Село». – Мы установили их еще три года назад для того, чтобы сделать отдых в парке еще комфортнее: многие приходят сюда провести время, посидеть с книгой. А так книги сразу под рукой.
Подыскивать холодильник стали еще в 2015-ом, даже объявление разместили. Но на зов музейщиков отреагировали быстро и отдали под культурные цели сразу два стареньких агрегата.
Главный принцип – залезая в «холодильник», оставить что-нибудь внутри. Фото: ГМЗ «Царское Село»
Теперь яркие красавцы, которые издалека привлекают любителей литературы и зеленым летом, и белоснежной зимой, работают по типу буккроссинга. На полках соседствуют военная литература, детские книжки, журналы о моде. Главный принцип – залезая в «холодильник», оставить что-нибудь внутри.
ИСТОЧНИК KP.RU