В Царском Селе вместо книжных шкафов используют холодильники «ЗИЛ»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-23T17:24:01+03:00

В Александровском парке вот уже третий год стоят две импровизированных «библиотеки»

Изменить размер текста: A A

Один розовый, другой сиреневый – два веселых холодильника удивляют посетителей Александровского парка в Царском Селе. На дверцах стареньких «ЗИЛов» красуется надпись «Библиотека», чтоб никто не перепутал. А внутри, на полках, вместо продуктов – пища духовная: книги, журналы, учебники.

На полках соседствуют военная литература, детские книжки, журналы о моде. Фото: ГМЗ «Царское Село»

– Изначально холодильники были белыми, так что пришлось покрасить, – поделились с «Комсомолкой» в государственном музее-заповеднике «Царское Село». – Мы установили их еще три года назад для того, чтобы сделать отдых в парке еще комфортнее: многие приходят сюда провести время, посидеть с книгой. А так книги сразу под рукой.

Подыскивать холодильник стали еще в 2015-ом, даже объявление разместили. Но на зов музейщиков отреагировали быстро и отдали под культурные цели сразу два стареньких агрегата.

Главный принцип – залезая в «холодильник», оставить что-нибудь внутри. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Теперь яркие красавцы, которые издалека привлекают любителей литературы и зеленым летом, и белоснежной зимой, работают по типу буккроссинга. На полках соседствуют военная литература, детские книжки, журналы о моде. Главный принцип – залезая в «холодильник», оставить что-нибудь внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU