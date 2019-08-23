Ботанический сад устроит распродажу саженцев

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-23T17:13:31+03:00

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Петербургские садоводы-любители пребывают в страстном и нетерпеливом ожидании. Ботанический сад Петра Великого, что на Аптекарском острове, объявил об ограниченной распродаже саженцев.

- В продаже будут видовые рододендроны (японский, ледебура, шлиппенбаха), саженцы древовидных пионов, гортензии (метельчатая и пильчатая в сортах), хосты (обновляем хосты японского сада), и много всего интересного, - пишут «Невские новости» со ссылкой на специалистов сада.

Чтобы попасть на выставку-продажу, горожанам необходимо будет купить обычный билет для прохода на территорию Ботанического сада. Торги состоятся с 11:00 по 15:00 27,28 и 29 августа.

Заинтересованных возможностями петербуржцев призывают поторопиться, ведь количество саженцев многолетних травянистых и древесных культур открытого грунта ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU