2019-08-23T17:48:28+03:00
Спорт

«Спартак» выделил болельщикам «Зенита» 4 тысячи билетов

Стоимость каждого из квитков оценивается в 1500 рублей
Петр КИБЕР
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Поддержать "Зенит" в Москве смогут как минимум 4200 фанатов.Поддержать "Зенит" в Москве смогут как минимум 4200 фанатов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Битва двух столиц, грандиозное сражение, которое при любых тренерах и составах всегда будет идти до последнего. Накал страстей, ярче которого не бывает ничего - все это о матче петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Ближайшая встреча двух непримиримых соперников состоится 1 сентября на столичном стадионе «Открытие Арена». И поддержать любимую команду наверняка приедут тысячи петербургских фанатов.

- Московский «Спартак» выделил болельщикам «Зенита» 4236 билетов на матч. Стоимость каждого билета составляет 1500 рублей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

С 22 по 24 августа будут продавать только обладателям действующих абонементов на «Газпром Арену», а с 25-го числа стартует свободная продажа для всех остальных. Если что-то останется, конечно.

Напомним, что встреча в Москве начнется в 19:00 в воскресенье, 1 сентября. Перед этим туром «Зенит» еще успеет провести выездной матч с «Уфой», который состоится 24 августа в столице Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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